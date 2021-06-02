В Орле оценили соблюдение прав заключенных

Семинар по вопросам соблюдения прав человека провели в УФСИН.

Как сообщает пресс-служба управления ФСИН России по Орловской области, семинар по вопросам соблюдения прав осужденных в пенитенциарных учреждениях области был обсужден на семинаре. В нем приняли участие начальник УФСИН Владимир Волосевич, уполномоченный по правам человека Александр Лабейкин, президент Адвокатской палаты Сергей Мальфанов и другие.

Владимир Волосевич, к примеру, отметил, что в учреждениях регионального УФСИН «условия содержания подозреваемых, обвиняемых, осужденных, в основном, соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, а также приказам Минюста России, ФСИН России в сфере соблюдения прав человека».

«Вместе с тем, обратил внимание присутствующих сотрудников учреждений на недопущение нарушений законодательства при применении к осужденным физической сил и специальных средств, наложении мер взыскания и поощрения, на соблюдение прав лиц с ограниченными возможностями», — добавили в пресс-службе УФСИН.

Кстати, информация о соблюдении прав человека в режимных учреждениях приведена в отчетном докладе омбудсмена Александра Лабейкина за 2020 год. Из него следует, что в минувшем году сотрудниками учреждений специальные средства применялись пять раз: четыре раза наручники и один раз – аэрозольные средства. Резиновые палки не применялись ни в 2020 году, ни в 2019-м. Физическая сила в 2020-м применялась в 18 случаях (в 2019 году – в трех), однако, как пишет омбудсмен, «нарушений законности при применении специальных средств и физической силы не допущено».

При этом, отмечает правозащитник, в СИЗО-1 было допущено два факта неиспользования переносного видеорегистратора при применении физической силы к обвиняемому и осужденному. По данным фактам было инициировано проведение служебной проверки, по результатам которой трое сотрудников были привлечены к дисциплинарной ответственности.

ИА «Орелград»