В орловскую колонию пытались передать мобильник, спрятанный в щетку

В Орловской области пресечена очередная попытка передачи запрещенных предметов.

Как сообщили в пресс-службе управления ФСИН России по Орловской области, попытка доставки запрещенных для использования предметов на территорию режимного учреждения была пресечена в исправительной колонии строгого режима №2. Напомним, она расположена в Ливнах. Сообщается, что сотрудники оперативного отдела и отела безопасности колонии при досмотре передачи обнаружили и изъяли мобильный телефон и комплектующие к нему.

«Данные запрещенные предметы были спрятаны ухищренным способом, — уточнили в управлении ФСИН. — Телефон находился в щетке для одежды, а комплектующие к нему были обнаружены в корпусе электробритвы».

Это далеко не первая подобная попытка. Ранее УФСИН сообщило, что только за первый квартал текущего года, в рамках комплекса мероприятий по профилактике проникновения в учреждения запрещенных предметов, в орловских колониях было изъято 76 средств мобильной связи и 26 колюще-режущих предметов. Два гражданина были задержаны за попытку передачи запрещенных предметов, их привлекли к административной ответственности.

В 2020 году в режимных учреждениях области было изъято 219 единиц средств сотовой связи, в том числе 183 при попытке доставки. Кстати, информация об идентификационных номерах (IMEI) всех изъятых телефонов направляется в территориальные отделы МВД для проверки их причастности к совершенным преступлениям. Совместно со службами безопасности операторов мобильной связи проводится работа по приостановлению работы сим-карт. Так, в 2020 году была приостановлена работа более чем 40 сим-карт.