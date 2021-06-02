В Хотынце разоблачили льготницу, получавшую двойные выплаты

За содеянное местную жительницу заставили ответить перед судом.

Хотынецкий районный суд рассмотрел гражданское дело о взыскании материального ущерба с женщины, умудрившейся оформить себе двойные социальные выплаты. Иск был подан областным департаментом социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости, посчитавшим, что женщина причинила бюджету материальный ущерб.

Как пояснили в пресс-службе райсуда, из иска следовало, что ответчица как ветеран труда получала ежемесячную денежную выплату и ежемесячную денежную компенсации. расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Подобная мера поддержки предусмотрена законом «О социальной поддержке ветеранов в Орловской области».

«При подаче заявлений на назначение и выплату компенсаций была предупреждена об ответственности за представление документов с заведомо неверными сведениями, сокрытие данных, влияющих на право получения пособий и их размеров», — следует из сообщения суда.

Однако выяснилось, что еще с 1 января 2015 года женщина одновременно получала ежемесячную выплату на жилищно-коммунальные услуги на основании постановления правительства РФ «О ежемесячных денежных выплатах по оплате жилого помещения и коммунальных услуг медицинским и фармацевтическим работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах».

По сути, она получала одинаковую финансовую помощь сразу из двух бюджетов, хотя законом определено, что в аналогичных условиях мера поддержки может быть только одна. По подсчетам чиновников, за пять лет женщине было необоснованно выплачено почти 98 тысяч рублей. Отметим, что ответчица не отрицала факт получения выплат, но исковые требования не признала.

Она заявила, что ничего не нарушала, а просто не была ознакомлена с «Порядком осуществления компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в Орловской области». Кроме того, она просила применить срок исковой давности. Суд установил факт двойного получения одинаковых социальных выплат. Иск был удовлетворен, но частично – с женщины взыскали сумму неосновательного обогащения в пределах срока исковой давности, всего 42,5 тысячи рублей. Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

ИА «Орелград»