Клычков — среди худших губернаторов по негативным публикациям об экологии

Губернатор Орловской области, долго не замечавший мусорный коллапс в регионе, занял шестое место в антирейтинге



Губернатор Орловской области Андрей Клычков занял шестое место в антирейтинге губернаторов по доле негативных публикаций об экологии. Об этом сообщается в исследовании Центра политической конъюнктуры (ЦПК).

Эксперты подсчитали, что с Клычковым связано всего 343 публикации на экологическую тематику – в этом рейтинге он занял всего 60-е место. Однако среди постов 37,9% оказались негативными – это шестой результат среди российских губернаторов. Клычков уступил только Игорю Артамонову (Липецкая область), Владимиру Уйбе (Коми), Роману Копину (Чукотка), Олегу Кожемяко (Приморье) и Роману Старовойту (Курская область).

В позитивном ключе экологию и Клычкова рядом упомянули всего в 5,54% случаев – это 53-е место в рейтинге положительных упоминаний губернаторов.

В ЦПК пришли к выводу, что экологические проблемы несут для региональных властей высокие риски. «Значительная доля негативных упоминаний глав регионов в экологической повестке говорит как о наличии проблем в этой сфере, так и о потенциальных угрозах для глав регионов с наиболее сложной экологической обстановкой. Несколько экологических катастроф, произошедших за последнее время на территории РФ, продемонстрировали, что они могут серьезно угрожать региональным властям», — говорится в исследовании.

Напомним, весной 2021 года в Орле и ряде районов области случился мусорный коллапс. Отходы долгое время копились на площадках и не вывозились. Клычков обратил на это внимание уже после того, как проблему обсудили на уровне областного совета.

2 июня к площади Ленина активисты привезли автомобиль с прицепом, на котором разместилась инсталляция о мусорных проблемах Орловской области. На прицепе из кучи мусора выглядывали манекены. В руках они держали плакаты с надписями: «Деньги платим, а услуги нет!», «Долой из власти балаболов, пустобрехов и неучей!». На бортах прицепа были нанесены другие лозунги: «Три года реформе. Где результаты?», «Зеленая роща – кормушка чиновников!».

ИА «Орелград»