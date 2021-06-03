МЧС напомнило орловцам правила поведения на воде

С начала июня в Орловской области стартовал купальный сезон

Как сообщили в ГУ МЧС по Орловской области, с 1 июня в регионе стартовал купальный сезон. В связи с этим ведомство напомнило жителям региона правила поведения на водоемах.

Купайтесь только в разрешенных местах, на благоустроенных пляжах.

Купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но нет опасности перегрева. Температура воды должна быть не ниже 18-19 градусов, воздуха – не менее 22.

Продолжительность купания не должна превышать 15-20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно с 3-5 минут.

После длительного пребывания на солнце не входить и не прыгать в воду.

Не заплывайте за буйки, обозначающие границы заплыва.

Запрещается подплывать к моторным, парусным, весельным лодкам и другим плавательным средствам; прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;

Не купайтесь у крутых обрывистых берегов с сильным течением, в заболоченных и заросших растительностью местах.

Недопустимо входить в воду в состоянии алкогольного опьянения.

Не заплывайте далеко от берега, так как можно не рассчитать своих сил. Почувствовав усталость, не паникуйте и не стремитесь как можно быстрее доплыть до берега. Отдохните, перевернувшись на спину и поддерживая себя на поверхности легкими движениями рук и ног.

Особое внимание взрослые должны уделять детям во время отдыха на водоеме! Взрослые обязаны не допускать купания детей в непроверенных и неустановленных местах, плавания на не приспособленных для этого средствах, игр и шалостей в воде и других нарушений правил безопасности на воде. Купание детей проводится под непрерывным контролем взрослых.

В случае беды можно обратиться за помощью круглосуточно по телефонам «01» «101», «112».

Вместе с купальным сезоном на территории Орловской области стартовала профилактическая акция «Вода – безопасная территория». В ходе акции МЧС планирует следить за незарегистрированными местами отдыха, а также искать нарушителей правил эксплуатации маломерных судов и отдыха граждан на водоемах.

В 2021 году в Орловской области разрешили отдыхать на 38 пляжах. В Орле узаконенные места отдыха — озеро Светлая жизнь и пляж в районе Городского парка.

ИА «Орелград»