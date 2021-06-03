Орел столкнулся с проблемой оттока населения

В регионе зафиксирована тревожная миграционная убыль.

В Орловской области по итогам января-марта 2021 года миграционная убыль населения составила 209 человек. Такие данные приведены в ежемесячном бюллетене социально-экономического развития региона, который выпускает областное правительство. Подсчитано, например, что в другие субъекты Российской Федерации из Орловской области выбыло на 474 человек больше, чем прибыло в нее. Впрочем, при этом сложилось положительное сальдо международной миграции – плюс 265 человек.

Статистика говорит о том, что орловцы предпочитают навсегда покинуть родной регион в поисках лучшей жизни. При этом россияне из других регионов переезжать в Орел явно не спешат. Да и иностранцев, судя по приведенным цифрам, Орловская область привлекает меньше, чем в предыдущие годы. На фоне ухудшающейся демографической ситуации данная тенденция грозит обернуться проблемами, в том числе с рабочей силой.

В бюллетене сказано, например, что в январе-марте 2021 года в Орловской области вновь выросла естественная убыль населения — число умерших превысило число родившихся в 3,1 раза. При этом количество новорожденных по сравнению с 2020 годом уменьшилось всего на 41 человека, или ровно на 3 процента. А вот статистика смертности действительно пугает: количество умерших по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 1179 человек, или на 40,9 процента. Всего за первый квартал текущего года Орловщина безвозвратно потеряла 4065 своих жителей.

ИА «Орелград»