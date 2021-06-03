Орловщина на каждый свой рубль получила по 44 копейки от Москвы

В регионе подвели итоги реализации государственных программ.

Правительство Орловской области представило сводный отчет о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией государственных программ в 2020 году. Всего их было 26. На их выполнение изначально было запланировано 34,097 миллиарда рублей, в том числе 25,956 миллиарда рублей из областного бюджета и 8,14 миллиарда – из федерального. В течение года производились корректировки объемов финансирования. Так, из федерального бюджета в результате было получено 12,912 миллиарда рублей, то есть на 4,77 миллиарда рублей больше, чем планировалось.

Подсчитано, что Орловской областью за отчетный период было привлечено в среднем по 44 копейки средств федерального бюджета на 1 рубль средств областного бюджета. В целом в минувшем году план финансирования был исполнен на 95,5 процента с отклонением в 1,911 миллиарда рублей. В объемах более 95 процентов от запланированных бюджетных ассигнований были профинансированы 16 государственных программ, от 80 до 95 процентов — пять программ, от 50 до 80 процентов – две программы.

Одна государственная программа — «Оказание содействия добровольному переселению в Орловскую область соотечественников, проживающих за рубежом» — была профинансирована менее чем на 50 процентов от плана. Чиновники объяснили это ограничениями, введенными в 2020 году из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.

ИА «Орелград»