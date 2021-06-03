Орловские чиновники отказались платить за ремонт фонтана

Только суд защитил права подрядчика в споре с администрацией района.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел исковое заявление зарегистрированной в Орле компании «ПАО Энергия» к администрации Малоархангельского района о взыскании 922 тысяч рублей основного долга и небольшой неустойки. В суд фирма обратилась после того, как чиновники отказались исполнять финансовые обязательства по исполненному муниципальному контракту.

Суд установил, что в августе 2020 года стороны заключили договор на выполнение работ для муниципальных нужд. Речь шла о благоустройстве парка Победы в Малоархангельске. Подрядчик обязался выполнить ремонт фонтана в соответствии со сметной документацией. Цена контракта составляла более 2,4 миллиона рублей. На выполнение работ фирме было отведено 30 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

Проблемы начались по окончании ремонта фонтана. Стороны начали обмениваться письмами, причем в одном из них подрядчик указал, что чаша фонтана не нуждается в ремонте, поэтому просил уменьшить стоимость контракта. Переписка с просьбами оформить необходимую документацию затянулась. Только в начале декабре 2020 года сторонам удалось подписать справку и акт сверки на сумму 922 тысячи рублей.

Однако в конце декабря чиновники вдруг передумали и в одностороннем порядке составили акт приемки законченных работ по спорному объекту, где указали на неполное выполнение работ по контракту. Список «недоделок» получился довольно длинным, и на его основании ответчик принял решение считать ранее подписанный акт о приемке выполненных работ на 922 тысячи рублей недействительным.

Отсутствие оплаты и невозможность урегулировать спор в досудебном порядке послужили основанием для обращения истца в арбитраж. Суд изучил переписку, которую несколько месяцев вели стороны, и установил, что справка и акт сверки были подписаны полномочным лицом администрации, скреплены ее печатью, об их фальсификации заявлено не было. Кроме того, не были оспорены объемы выполненных работ, протокол с разногласиями никто не составлял.

Также суд установил, что благоустройство парка Победы истцом было произведено, обратного никто не доказал. Почему чиновники вдруг отказались платить, знают, видимо, только они сами. Суд пришел к выводу об удовлетворении требований истца в полном объеме. Администрацию обязали оплатить ремонт фонтана.

ИА «Орелград»