В Орле из-за пожара эвакуировали 15 человек

Возгорание случилось в многоэтажке на улице Блынского

Вечером 2 июня в Орле случился пожар на улице Дмитрия Блынского, сообщили в ГУ МЧС по Орловской области. Видео с места происшествия появилось в Telegram-канале «Орел Автомобильный».

Сигнал о пожаре поступил в 20.47. Огонь охватил двухкомнатную квартиру на пятом этаже девятиэтажки. Пожар уничтожил кухонный гарнитур на площади 4 кв. м, а квартира покрылась копотью.

«На месте работали сотрудники 2-й пожарно-спасательной части и СПСЧ. Из-за задымления пожарными были эвакуированы 15 жильцов, проживающих в этом подъезде. Предположительная причина пожара – короткое замыкание электрооборудования. Пострадавших нет», — говорится в сводке.

ИА «Орелград»