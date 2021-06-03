В Орле подтвердили жесткий приговор пьяному водителю

3.6.2021 | 15:31 Новости, Общество

Неисправимый правонарушитель не сумел добиться снисхождения.

Как сообщает Орловский областной суд, дело об управлении автомобилем в состоянии опьянения было рассмотрено областной коллегией в апелляционном порядке. Житель Свердловского района обжаловал в высшей инстанции обвинительный приговор, который ранее в отношении него вынес районный суд. Вероятно, мужчина надеялся на снисхождение, поэтому сразу признал вину и попросил о рассмотрении дела в особом порядке.

Однако при вынесении решения было учтено его темное прошлое. Выяснилось, что орловец ранее привлекался не только к административной, но и к уголовной ответственности. В данном случае он дважды, с интервалом примерно в две недели, попался пьяным за рулем своего автомобиля. Вернее, от освидетельствования на состояние опьянения он отказался, что дало основания для признания его лицом, находившемся в состоянии опьянения.

«Суд пришел к выводу, что свердловец, дважды сев за руль в состоянии опьянения при наличии непогашенных и неснятых судимостей, на путь исправления не встал, должных выводов для себя не сделал», — пояснили в пресс-службе Орловского облсуда.

В результате облсуд оставил без изменения приговор районного суда, согласно которому правонарушитель лишен свободы сроком на 3 года. Отбывать наказание он должен в исправительной колонии общего режима. Кроме того, его на 3 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

«Остается добавить, что это уже не первый приговор, связанный с реальным лишением свободы, вынесенный в отношении водителей, которые повторно управляли автомобилем в состоянии опьянения», — резюмирует пресс-служба Орловского областного суда.

ИА «Орелград»

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