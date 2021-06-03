В Орле возле улицы Ленина асфальт провалился под землю

Яма образовалась возле типографии «Труд»

В центре Орла возле типографии «Труд» образовался дорожный провал. Кадры происшествия появились в социальных сетях.

Как выяснилось, проблема не нова – яма появилась ещё в начале мая, но потом её засыпали щебёнкой. Тем не менее, провал образовался снова, и даже увеличился в размерах.

Напомним, огромные ямы на орловских дорогах в последнее время – не редкость. 30 мая на Карачевском шоссе в Орле в провале оказалась фура компании «Магнит». По сообщениям очевидцев, грузовик ушёл под землю на месте засыпанной траншеи, которую ранее выкопал «Водоканал».

ИА «Орелград»