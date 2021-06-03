В Орловской области оштрафовали компанию-иностранного агента

3.6.2021 | 18:13 Новости, Общество

Предприятие «Феникс Плюс» признали иноагентом за оппозиционные политические высказывания

В Орловской области компанию «Феникс Плюс» оштрафовали на 300 000 рублей из-за того, что она самостоятельно не попросила властей признать её иностранным агентом. Об этом сообщило «Орловское информбюро».

По закону, компания, которая получает финансирование из-за рубежа, должна быть признана иностранным агентом. Она также обязана сама подать документы на признание иноагентом, в противном случае компании грозит наказание.

«Феникс Плюс» занимается профилактикой ВИЧ среди гомосексуалистов и получает «сотни тысяч» рублей из Великобритании, Литвы, Голландии, Эстонии и других европейских государств.

Тем не менее, «Орловское информбюро» сообщает, что иноагентом «Феникс Плюс» признали не из-за иностранных денег, а из-за политических высказываний.

«На различных Интернет-ресурсах её руководитель не раз выражал своё несогласие с решениями, принимаемыми органами власти», – говорится в сообщении.

Сейчас у компании-иноагента есть возможность обжаловать решение суда.

ИА «Орелград»

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