В Орловской области продолжает исчезать рабочая сила

Количество работников в регионе вновь сократилось на тысячи человек.

Как сообщает Орелстат, в январе-марте 2021 года общая численность работников на крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях и организациях всех форм собственности Орловской области составила ровно 200 тысяч человек. Это означает, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года она сократилась на 4,4 тысячи человек, или на 2,1 процента. Тем самым была продолжена тревожная тенденция последних лет – регион только теряет рабочую силу.

Также аналитики Орелстата подсчитали, что за отчетный период времени в общей численности работающих на предприятиях региона 157,8 тысячи человек, или 79,1 процента, составляли штатные работники организаций. Отметим, что эта статистика не учитывает данные малого бизнеса. На условиях совместительства и по договорам гражданско-правового характера для работы в этих организациях привлекалось еще 6,5 тысячи человек.

При этом общая численность рабочей силы в регионе официально составляет 340,5 тысячи человек. Однако в данном случае на учет берутся орловцы в возрасте с 15 лет. Потенциально работать они уже могут, но в реальности рабочих мест, конечно, практически не имеют.

ИА «Орелград»