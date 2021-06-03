В орловском ЧОП при таинственных обстоятельствах умер охранник

Расследование отказалось связывать смерть с производством.

Государственная инспекция труда в Орловской области официально объявила о завершении собственного расследования несчастного случая со смертельным исходом. ЧП произошло 21 мая 2021 года в частном охранном предприятии «Грифон».

Сотрудники этого ЧОП обнаружили своего коллегу мертвым. Сообщается, что охранник неподвижно сидел за столом с опущенной головой. Прибывшие на вызов сотрудники «скорой медицинской помощи» констатировали смерть пострадавшего.

«Согласно графику работ на май 2021 года, утвержденного генеральным директором ООО ЧОП «Грифон», старший охранник 21 мая прибыл на свое рабочее место и приступил к выполнению своих обязанностей, — говорится в сообщении Госинспекции труда. — По словам коллег, пострадавший в течение смены на состояние здоровья не жаловался».

Эксперты областного бюро судмедэкспертизы выдали заключение, согласно которому причиной смерти «явилась острая сердечно-сосудистая недостаточность, ишемическая болезнь сердца». На основании выводов медиков инспекторы труда данный несчастный случай квалифицировали как не связанный с производством.

ИА «Орелград»