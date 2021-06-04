Более 100 жилищных аукционов оказались сорванными в Орле

Квартиры предполагалось приобрести для переселенцев из аварийного жилья.

Все новые и новые подробности реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» всплывают в Орле после визита Сергея Степашина – главы наблюдательного совета федерального Фонда ЖКХ. Напомним, высокопоставленный гость указал на недостаток в ходе реализации программы переселения граждан из аварийных многоквартирных домов. Заключается он в том, что местные власти из всех возможных способов обеспечения переселенцев жильем приоритет отдали покупке квартир.

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Орловской области проанализировали, как проводились эти сделки в прошлом году. В результате они отметили большое количество несостоявшихся торгов по причине отсутствия заявок от потенциальных поставщиков. Из отчета КСП следует, что МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» по состоянию на 1 января 2021 года разместило 138 извещений о проведении аукционов на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Из них 112 аукционов не состоялись по причине отсутствия заявок, а 26 аукционов были признаны несостоявшимися по причине подачи заявки от одного поставщика. По результатам закупок было заключено всего 24 договора на общую сумму 110,141 миллиона рублей. Также было установлено, что размещение извещений о проведении аукционов началось только в мае 2020 года, а что до этого четыре месяца делали чиновники – непонятно.

Кстати, самым неудачным стал июль 2020 года, когда не состоялись около 100 аукционов. На участие в них не было подано ни одной заявки. Впрочем, причина лежит на поверхности. КСП установила, что начальная (максимальная) цена контрактов по этим закупкам варьировалась от 36,9 до 41,3 тысячи рублей за квадратный метр. В то же время средняя рыночная цена жилья на тот момент в Орле составляла 45,8 тысячи рублей за квадратный метр. Понятно, что никого предложение чиновников не заинтересовало. К слову, после этого, в августе, заказчики извещения о проведении аукционов вообще не размещали.

«В период закупок 2020 года стоимость идентичного жилого помещения возросла на 12,6 процента (с 41,3 до 46,5 тысячи рублей за квадратный метр), что привело к удорожанию приобретенных жилых помещений на сумму 5,1 миллиона рублей», — заключила КСП.

ИА «Орелград»