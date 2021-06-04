Две пассажирки автобуса пострадали в ДТП под Орлом

4.6.2021 | 13:31 Новости, Происшествия

В ПАЗ врезался грузовик КамАЗ

В Мценске случилось ДТП с участием автобуса ПАЗ, пострадали две его пассажирки, сообщили в управлении ГИБДД по Орловской области.

Инцидент произошел 3 июня в 10.45 на улице Орловской. Установлено, что водитель КамАЗА ехал в сторону улицы Автомагистраль. Напротив дома №44 по Орловской он не справился с управлением, выехал на встречку и протаранил ПАЗ.

В результате ДТП пострадали две пассажирки автобуса — женщины 65 и 43 лет. Госпитализация им не потребовалась.

ИА «Орелград»

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