Две пассажирки автобуса пострадали в ДТП под Орлом

В ПАЗ врезался грузовик КамАЗ

В Мценске случилось ДТП с участием автобуса ПАЗ, пострадали две его пассажирки, сообщили в управлении ГИБДД по Орловской области.

Инцидент произошел 3 июня в 10.45 на улице Орловской. Установлено, что водитель КамАЗА ехал в сторону улицы Автомагистраль. Напротив дома №44 по Орловской он не справился с управлением, выехал на встречку и протаранил ПАЗ.

В результате ДТП пострадали две пассажирки автобуса — женщины 65 и 43 лет. Госпитализация им не потребовалась.

ИА «Орелград»