Еще 45 орловцев заразились коронавирусом, двое умерли

4.6.2021 | 11:33 Новости, Общество

Также за день выздоровели 44 пациента с COVID-19

За прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 45 жителей Орловской области, сообщили в федеральном оперштабе. Общее число случаев в регионе достигло 35 843.

Вместе с тем за день скончались два пациента с COVID-19, количество жертв выросло до 672. Выздоровели 44 человека (34 063 всего).

В целом по России число случаев коронавируса достигло 5 108 129 (+8947 за сутки). С начала пандемии в стране скончались 123 037 человек (+377),  выздоровели 4 720 512 (+8530).

ИА «Орелград»

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