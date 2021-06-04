Орловец голым сходил в магазин и избил незнакомца

Летние приключения обернулись для молодого человека лишением свободы.

Вступило в силу решение по уголовному делу, которое еще в марте этого года рассмотрел Урицкий районный суд. Местного жителя признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Инцидент произошел в июне 2020 года в поселке Нарышкино. Было установлено, что подсудимый сидел на лавочке во дворе дома, когда подошел местный житель и сделал ему замечание. В ответ молодой человек, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, поднялся и ударил его по лицу, сломав при этом ему челюсть.

Впрочем, это было всего лишь окончание конфликта, который начался еще утром того же дня. Подсудимый рассказал, что пришел в гости к своей знакомой. Вместе в ее квартире они распивали спиртное. Когда алкоголь закончился, гость решил сходить в магазин за новой порцией. Молодой человек признался, что пошел в магазин без одежды, а когда вернулся, дверь квартиры была закрыта.

Он стал стучаться в дверь, хотел забрать свои вещи. В этот момент из соседней квартиры вышел потерпевший. Он сделал шумному гостю замечание и попросил его не колотить громко в дверь, пояснив, что женщина ему не откроет, раз уже не открыла. После этого гость спустился во двор, но поскольку он все еще был без одежды, сдаваться не собирался. Он метался между домом и дорогой, высматривая, не возвращается ли домой сожитель его собутыльницы.

Затем присел на лавочку. Тут-то к нему и подошел тот самый сосед, с которым чуть ранее у него возникла словесная перепалка. Далее показания сторон разнятся. Подсудимый не признал себя виновным. Он заявил, что ударил незнакомца не просто так, а за то, что тот «сказал в его адрес обидные слова». Потерпевший это отрицал, заявив, что молодой человек ударил его в ответ на корректно сделанное замечание. Все-таки неприлично сидеть голым во дворе в разгар рабочего дня.

Закончилось все тем, что потерпевший вызвал полицию, которая забрала хулигана в отдел. Сам же он отправился в больницу, снимать побои. Обвиняемый пытался примириться с избитым им мужчиной, что могло бы помочь ему избежать уголовной ответственности. Однако потерпевший наотрез отказался от примирения. Суду он пояснил, что не простил обидчика, так как тот ударил его ни за что.

Суд приговорил хулигана к лишению свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в колонии-поселении. Потерпевший также подавал гражданский иск о взыскании с подсудимого 100 тысяч рублей в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, но в этом ему было отказано.

ИА «Орелград»