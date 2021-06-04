Орловские оптовики прокрутили 67 млрд рублей

В Орловской области торговля нарастила показатели своей работы.

Как сообщает Орелстат, в Орловской области оборот оптовой торговли организаций всех видов деятельности по итогам января-апреля 2021 года составил 66,9 миллиарда рублей. В сопоставимых ценах показатель вырос на 6,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Кстати, на долю представителей малого бизнеса пришлось 38,8 процента оборота оптовой торговли. Отметим, что по темпам роста показателей оптовики обогнали розницу.

Так, по подсчетам аналитиков Орелстата, за тот же период времени оборот розничной торговли в Орловской области сложился в сумме 48,5 миллиарда рублей, что на 4,1 процента выше, в сопоставимых ценах, уровня предыдущего года. Также подсчитано, что за четыре месяца в регионе пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий было реализовано на 22,6 миллиарда рублей. Таким образом, доля продаж продуктов питания составила 46,7 процента от общего объема оборота розничной торговли. Соответственно, непродовольственных товаров в рознице было продано на 25,9 миллиарда рублей.

«Оборот общественного питания, с учетом деятельности индивидуальных предпринимателей, составил 1,2 миллиарда рублей, или 93,9 процента (в сопоставимых ценах) к аналогичному периоду предыдущего года», — добавили в Орелстате.

ИА «Орелград»