Орловско-курский жом потребовался Евросоюзу

4.6.2021 | 8:38 Новости, Экономика

Страны Европы не отказываются от импорта российской продукции.

В 2021 году с территории Орловской и Курской областей на экспорт отправлено уже более 22 тысяч тонн подконтрольной госветнадзору продукции. Такие данные привели в пресс-службе Территориального управления Россельхознадзора, сотрудники которого проводят контроль при отгрузке. Сообщается, что всего было экспортировано 700 партий различных грузов, что на 77 процентов превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

В ведомстве подчеркнули, что большая часть отправляемой на экспорт продукции – это мясо и мясные продукты, а также кормовые добавки растительного происхождения. В частности, мясные продукты охотно закупают Гонконг, Вьетнам, Украина, Азербайджан, Сербия и Румынию. Примечательно, что по сравнению с прошлым годом объем экспортного мяса вырос в 7 раз.

Кроме того, с подконтрольной ТУ Россельхознадзора территории в страны Европейского союза, а именно в Литву, Словакию, Латвию и Польшу, в текущем году было отгружено 5610 тонн гранулированного жома, более 7 тысяч тонн подсолнечного шрота и 332 тонны кормовых добавок. Страны Евросоюза закупают у нас и молочную продукцию. Получателями «молочки» и сырья животного происхождения являются также Украина, Гонконг, Китай, Тайвань, Азербайджан, Таджикистан, Румыния и страны ЕАЭС.

«Вся экспортируемая продукция соответствовала требованиям стран-получателей, ее качество и безопасность подтверждены протоколами испытаний федеральных аккредитованных лабораторий», — резюмируют в ТУ Россельхознадзора.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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