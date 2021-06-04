Почти все орловские девятиклассники справились с ОГЭ по русскому языку

4.6.2021 | 19:00 Новости, Образование

Доля сдавших экзамен составила 98,3%

В Орловской области ОГЭ по русскому языку удачно сдали 98,3% девятиклассников, сообщили в пресс-службе регионального центра оценки качества образования (ОРЦОКО).

При этом, хорошистов набралось 42,2%, а отличников – 27,9%.

По словам председателя орловской государственной экзаменационной комиссии Татьяны Патовой, успехи школьников – итог работы всех сотрудников системы образования.

«Вопреки сложным условиям пандемии, результаты ОГЭ говорят о повышенном уровне подготовки», – подчеркнула Патова.

ИА «Орелград»

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