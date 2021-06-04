Стало известно, насколько зарплата чиновников выше среднего уровня

Данные о текущем уровне зарплат обнародовали областные власти.

Правительство Орловской области выпустило очередной бюллетень социально-экономического развития региона. Он опубликован в открытом доступе на официальном ресурсе областной администрации. Один из разделов этого документа посвящен анализу уровня зарплат. В нем приведен своего рода рейтинг, по которому можно судить, кому в Орловской области жить хорошо, а кому – не очень.

Список самых высокооплачиваемых работников по итогам января-марта 2021 года по традиции возглавляют специалисты организаций финансовой и страховой сферы. Их среднемесячный заработок составляет 52,2 тысячи рублей, что в 1,7 раза превышает среднеобластной уровень зарплат. Неплохо живется и орловским чиновникам, которые расположились на второй строчке рейтинга. Средняя зарплата в сфере государственного управления составляет 36,8 тысячи рублей, что на 18,3 процента выше среднего уровня.

Самыми бедными в отчетном периоде оказались работники почтовой связи и курьеры. У них сложился наиболее низкий уровень среднемесячной заработной платы — 19,6 тысячи рублей, что составляет всего 63 процента от среднеобластного уровня. Работники гостиниц и предприятий общественного питания зарабатывают в среднем по 20 тысяч рублей (64,3 процента от среднеобластного уровня), работники, занятые административной деятельностью, – по 23,2 тысячи рублей (74,6 процента).

ИА «Орелград»