В Орле на Маслозаводском переулке сбили пешехода

4.6.2021 | 13:45 Новости, Происшествия

19-летний парень переходил дорогу в неположенном месте

В Орле в ДТП на переулке Маслозаводском пострадал 19-летний пешеход, сообщили в управлении ГИБДД по Орловской области.

Инцидент произошел 3 июня в 17.25. Установлено, что молодой человек переходил дорогу в неположенном месте — напротив дома №1. В этот момент его сбил автомобиль «Киа Соул», который ехал по переулку в сторону улицы Комсомольской. Получив удар от иномарки, пешеход упал на остановившийся справа автомобиль «Шкода Рапид».

К счастью для молодого человека, обошлось без серьезных травм. Медики заключили, что госпитализация ему не нужна.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования