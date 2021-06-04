В Орле на Маслозаводском переулке сбили пешехода

19-летний парень переходил дорогу в неположенном месте

В Орле в ДТП на переулке Маслозаводском пострадал 19-летний пешеход, сообщили в управлении ГИБДД по Орловской области.

Инцидент произошел 3 июня в 17.25. Установлено, что молодой человек переходил дорогу в неположенном месте — напротив дома №1. В этот момент его сбил автомобиль «Киа Соул», который ехал по переулку в сторону улицы Комсомольской. Получив удар от иномарки, пешеход упал на остановившийся справа автомобиль «Шкода Рапид».

К счастью для молодого человека, обошлось без серьезных травм. Медики заключили, что госпитализация ему не нужна.

ИА «Орелград»