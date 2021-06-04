В Орле появился читальный зал под открытым небом

Летний читальный зал для своих посетителей открыла областная библиотека.

Орловская областная библиотека имени Ивана Бунина объявила о старте с 1 июня сезона «Лето с Бунинкой». В его рамках учреждение приглашает всех желающих посетить читальный зал под открытым небом. Он расположился на площадке перед зданием библиотеки и будет работать по графику. Так, в июне с понедельника по четверг этот читальный зал будет работать с 11.00 до 19.00 часов, по субботам и воскресеньям — с 11.00 до 17.00. Соответственно пятница будет выходным днем.

В июле и августе читальный зал под открытым небом будет ежедневно с 11.00 до 17.00, пятница по-прежнему будет выходным. Организаторы подготовили немало интересных мероприятий. Например, первая неделя июня объявлена Пушкинской. На июнь запланировано проведение выставки литературы «Дачный сезон начинается с книги», викторина «Дачная гастрономия русских писателей», беседа «Еда без вреда», библиографическая рулетка и даже игра по истории Орловского края.

«В центре города, не заходя в здание библиотеки, любой желающий сможет просмотреть книжные новинки, полистать журналы, почитать ребенку вслух детские стихи, занять их настольными играми, поучаствовать в конкурсах, узнать правила пользования библиотекой, а затем стать ее читателем и получить полную информацию о библиотечных услугах, — говорят в Бунинке. — Читальный зал под открытым небом поможет отвлечься от городской суеты, отдохнуть от интернета и гаджетов».

Отмечается, что в летнем читальном зале созданы оптимальные условия для чтения: с книгами можно ознакомиться, удобно расположившись на стульях в тени деревьев.

ИА «Орелград»