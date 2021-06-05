Бюджет оплатит разведение страусов под Орлом

Страусиную ферму создадут на деньги сельскохозяйственного гранта.

В Орловской области продолжается прием заявок от желающих принять участие в региональном проекта «Агростартап». Напомним, в его рамках из областного бюджета на конкурсной основе выдаются гранты на реализацию конкретных проектов. Заявитель должен защитить свой бизнес-план. Кроме того, затем ему придется отчитываться перед проверяющими о своих расходах, так как бюджетные гранты имеют строго целевое назначение.

В управлении ветеринарии Орловской области рассказали, что с заявлением на получение такого гранта обратился житель Орловского района. Его проект предусматривает расширение фермы для содержания страусов – до 15 голов. Сотрудники управления уже осмотрели площадку с выездом на место и дали добро – по их мнению, выбранный участок подходит для размещения помещений для содержания птицы с точки зрения соблюдения ветеринарных правил.

Добавим, что еще одна заявка на получение гранта в рамках проекта «Агростартап» поступила из Новосильского района. Глава местного крестьянского (фермерского) хозяйства планирует на средства гранта построить помещение для содержания 1000 овец. Ферма будет возведена на земельном участке площадью 3,1 га, который также уже получил положительное заключение ветеринарных специалистов.

ИА «Орелград»