Орловец вломился в чужую квартиру, чтобы вздремнуть

Желание отдохнуть обернулось для мужчины возбуждением уголовного дела.

Уголовное дело о нарушении неприкосновенности жилища рассмотрел мировой суд Орловского района. В совершении преступления был обвинен местный житель, который вполне мог избежать той ситуации, в которой в итоге оказался. Из материалов следует, что как-то днем он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Время было обеденное. Мужчина, желавший хорошо отдохнуть, долго размышлял, куда бы ему пойти. Внезапно он вспомнил о своей знакомой, с которой давно не общался и которая давно ему была не рада.

Понимая, что в квартиру его никто не впустит, мужчина решил просто вломиться в чужой дом. Когда он пришел, знакомой дома не было, однако входная дверь не была заперта на замок. Толкнув ее, злоумышленник вломился в чужой дом, добрался до зальной комнаты, где… лег спать. Вскоре его обнаружила хозяйка, вернувшаяся домой. Она потребовала, чтобы он ушел, но незваный гость ответил отказом и снова завалился спать. Разбудили его сотрудники полиции, которых вызвала возмущенная женщина.

В суде протрезвевший и выспавшийся подсудимый полностью признал свою вину. При вынесении приговора была учтена неудовлетворительная характеристика, которую ему дал местный участковый. Полицейский пояснил, что «незваный гость» ранее привлекался к административной ответственности. Перевоспитывать его будут посредством 10-месячных исправительных работ – такое наказание назначил суд. Ежемесячно из заработка осужденного 10 процентов будет удерживаться в доход государства.

ИА «Орелград»