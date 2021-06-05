Парахин приказал искать пьяных и нелегальных купальщиков

В городе утвержден план обеспечения безопасности на водах.

Мэр Орла Юрий Парахин утвердил план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах города в период месячника безопасности и до окончания купального сезона 2021 года. Напомним, купальный сезон стартовал 1 июня. Координировать усилия по реализации плана мэр поручил городскому управлению по безопасности. Сам план насчитывает около десятка пунктов.

Так, Юрий Парахин поручил подчиненным организовать работу по выявлению несанкционированных мест купания людей на водоемах города, обеспечить общественный порядок и пресекать факты купания в нетрезвом виде и распития спиртных напитков в местах массового отдыха у воды. Поручил он и вести мониторинги запрещающих знаков и информационных стендов по безопасности. Последние в обязательном порядке должны быть установлены на берегах водоемов. Мониторинг необходим хотя бы для того, что такие стенды могут пострадать от вандалов. В этом случае их потребуется срочно заменить.

Также по поручению мэра в Орле стартует распространение памяток, причем не только о правилах поведения на воде, но и об административной ответственности за купание в не отведенных для этого местах. Памятки по традиции будут расклеены в общественном транспорте. Также в Орле неработающих граждан через председателей домовых и уличных комитетов будут информировать «о безопасном поведении на водоемах города путем инструктажа и распространения памяток о правилах поведения на водных объектах».

ИА «Орелград»