План борьбы с сорняками придумали в орловском городе

Выпалывать и вывозить подальше опасные растения будут простые граждане.

Власти райцентра Ливны утвердили план проведения систематических карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов на территории города Ливны на 2021. Все будет официально: утверждена даже форма журнала регистрации таких обследований. Курировать работу будет городское управление жилищно-коммунального хозяйства. Речь идет о своевременном выявлении растений, которые представляют собой потенциальную угрозу прежде всего, для сельского хозяйства.

Например, выявлению подлежат такие опасные сорняки, как повилика и амброзия. Последняя, кстати, является мощным аллергеном, так что борьба с ней поможет и сохранению здоровья горожан. Что касается утвержденного местными властями плана, то он включает в себя мероприятия по локализации и ликвидации карантинных объектов, а также проведение разъяснительной работы с населением и предприятиями всех форм собственности.

Специалисты в рамках таких «лекций» будут рассказывать «о необходимости принятия мер по ликвидации очагов карантинных объектов». Кстати, проводиться подобные беседы будут в течение всего года. Отметим, что систематические обследования затронут не только общественные муниципальные земли, но и личные подсобные хозяйства. Проводиться они будут по сентябрь включительно.

К участию в мероприятиях власти города планируют привлекать и специалистов профильного федерального ведомства – территориального управления Россельхознадзора. Кстати, планом предусмотрено письменное информирование Россельхознадзора о каждом факте обнаружения карантинного объекта. Кроме того, в городе планируется строгое соблюдение ограничений, установленных ранее карантинным фитосанитарным режимом по амброзии полыннолистной, горчаку ползучему и повилике.

Особое внимание будут уделять обеспечению карантина растений при производстве, заготовке, ввозе, вывозе, перевозках, хранении, переработке, использовании и реализации подкарантинной продукции. Что касается борьбы с опасными сорняками, то она по закону возложена на землепользователей, землевладельцев и арендаторов. Работы по ликвидации первичных и изолированных очагов предусматривают механическое удаление растений путем выкашивания до окончания вегетации с захватом защитной зоны и вывозом скошенной массы, а также ручную прорывку с корнем до начала цветения.

ИА «Орелград»