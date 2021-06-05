Под Орлом уголовник избил женщину металлическим стулом

За содеянное суд отправил его в исправительную колонию строгого режима.

Уголовное дело в отношении ранее судимого жителя Орловского района рассмотрел мировой суд. Из материалов следует, что у мужчины имеется непогашенная судимость. Не так давно он условно-досрочно был освобожден из исправительной колонии общего режима. Ранее суд дал ему 2 года лишения свободы по ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего). На сей раз его обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Инцидент произошел в частном доме в одной из деревень Станово-Колодезьского сельского поселения. Конфликт возник на бытовой почве. Нетрезвый подсудимый поссорился со своей родственницей (степень родства в приговоре не уточняется). Он решил избить ее. Сначала мужчина несколько раз ударил женщину кулаками по лицу. А когда она упала, схватил металлический стул и, удерживая его за спинку, дважды ударил им потерпевшую. Удары пришлись по спине и голове.

Кстати, именно стул следствие и суд идентифицировали в качестве предмета, который преступник использовал в качестве оружия. Отпираться уголовник не стал, признал вину и просил рассмотреть его дело в особом порядке. Суд учел то, что бывший зек на путь исправления так и не встал, правильных для себя выводов во время предыдущей отсидки не сделал. Преступление совершил в условиях непогашенной судимости. При таких обстоятельствах оставлять на свободе этого человека было нельзя. Ближайшие 10 месяцев он проведет в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»