В Орле гаишника оштрафовали на 30 тысяч за дорожный инцидент

Сотрудник полиции был уличен в мелком взяточничестве.

Мировой судья Заводского района города Орла рассмотрел в особом порядке судебного разбирательства уголовное дело обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). На скамье подсудимых оказался теперь уже бывший инспектор дорожно-патрульной службы. Однако преступление он совершил, находясь при исполнении должностных обязанностей.

Инспектор нес дежурство на территории Заводского района города Орла. Он остановил автомобиль «с целью проверки документов на право пользования и управления транспортным средством». Затем предложил водителю выйти из автомобиля и предъявить документы, что последний и сделал. Далее гаишник, предполагая, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, предложил своему собеседнику взаимовыгодную сделку.

Он, то есть инспектор, не будет предлагать ему пройти освидетельствование на состояние опьянения и составлять административный протокол, а водитель в качестве благодарности за оказанную услугу передаст ему 10 тысяч рублей. Из материалов дела следует, что водитель засомневался – накануне вечером он употреблял спиртные напитки и поэтому боялся, что в его крови все еще могли оставаться следы алкоголя.

Далее водитель разыграл целый спектакль. Сначала он согласился на сделку, но сказал гаишнику, что требуемой суммы у него при себе нет. Сотрудник ДПС не растерялся – он оставил у себя чужое водительское удостоверение, пообещав вернуть его, когда «подозреваемый» вернется с деньгами. Водитель действительно съездил за деньгами, привез 10 тысяч рублей, которые, как выяснилось позже, ему выдали сотрудники отдела собственной безопасности УМВД.

Действуя по согласованному сценарию, инспектору он предложил только 9 тысяч, заявив, что оставшаяся тысяча нужна ему на личные нужды. Переговоры продолжились, и гаишник согласился на взятку в размере 9 тысяч рублей. Далее водитель действовал по его инструкции: открыл багажник патрульного автомобиля и положил в него деньги. После этого полицейский был задержан коллегами.

Инспектор активно содействовал расследованию, что суд учел в качестве смягчающего вину обстоятельства. В результате взяточнику было назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

ИА «Орелград»