В Орле женщина в суде открестилась от страховки

5.6.2021 | 12:34 Новости, Общество

Орловчанка прошла две инстанции, пытаясь засудить страховую компанию.

Любопытное гражданское дело о защите прав потребителя было рассмотрено в Орле. Подробности сообщила пресс-служба Северного районного суда областного центра, который рассмотрел это дело в первой инстанции. Иск подала местная жительница, посчитавшая, что была обманута. Ответчиком выступила страховая компания, представители которой уверены в том, что никто никого не обманывал.

«В обоснование заявленных исковых требований указала, что она подписала договор страхования, будучи введенной в заблуждение сотрудниками банка, и была уверенной, что продлевает договор вклада», — говорится в сообщении райсуда.

По мнению женщины, при заключении договора до нее довели не всю необходимую информацию. В связи с этим она просила суд не только расторгнуть договор, заключенный ею со страховой компанией, но и взыскать с ответчика страховую премию, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф в размере 50 процентов от присужденной суммы.

Однако добиться желаемого орловчанке не удалось. Суд внимательно изучил представленные сторонами материалы и заслушал их доводы. В результате судья пришел к выводу, что истцу была предоставлена вся необходимая информация, а сам договор она заключила добровольно. В удовлетворении иска было отказано. Женщина подала апелляционную жалобу, но проиграла и в вышестоящей инстанции. Судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда оставила решение Северного районного суда без изменения, а апелляционную жалобу истца – без удовлетворения.

ИА «Орелград»

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