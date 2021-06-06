Орловский суд простил торговца водительскими правами

Мужчина избежал наказания, примирившись со своей жертвой.

Вступило в силу постановление Болховского районного суда, рассмотревшего материалы уголовного дела о мошенничестве. Впрочем, дальше предварительного слушания процесс не зашел. Из материалов следует, что обвинение было предъявлено местному жителю. Он решил провернуть аферу, не выходя из дома. По версии следствия, молодой человек разместил в социальной сети «Одноклассники» фиктивное объявление, причем назвался Анной Уткиной.

От лица этой несуществующей девушки аферист предлагал желающим помощь в получении водительского удостоверения. При этом, как установило следствие, у него не было ни возможности, ни намерения исполнить взятые на себя обязательства, так как он не имеет соответствующих полномочий. На объявление афериста клюнула местная жительница. Девушка связалась с «Анной Уткиной» по социальной сети.

Аферист оказался убедителен до такой степени, что девушка безропотно перевела ему на банковский счет 10 тысяч рублей в качестве предоплаты. Деньги мошенник присвоил себе, но этого ему показалось мало. Спустя некоторое время он аналогичным способом выманил у своей жертвы доплату – еще 10 тысяч рублей. Словом, всего аферист похитил 20 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Однако подсудимому удалось избежать уголовного наказания. В ходе предварительного слушания он заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон, поскольку примирился с потерпевшей, загладил причиненный вред и виновным себя в предъявленном обвинении признал полностью. В результате суд постановил прекратить уголовное дело в отношении «торговца правами по имени Анна Уткина».

ИА «Орелград»