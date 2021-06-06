Стало известно, как чиновники в Орле комплексы ГТО закупали

Приобрести оборудование удалось с опозданием и со второй попытки.

«Орелград» продолжает анализировать масштабный отчет Контрольно-счетной палаты Орловской области, которая проверила, как исполняются в регионе национальные проекты. Так, аудиторы выяснили, что государственными заказчиками «при наличии потребности в поставке товаров осуществлялось расторжение договоров поставок по соглашению сторон без их исполнения поставщиками».

В качестве примера приводятся действия областного управления физкультуры и спорта. В рамках нацпроекта «Демография» чиновники пытались закупить спортивно-технологическое оборудование для создания малых спортивных площадок. Они предназначены для тестирования населения в соответствии с ГТО.

Так, в мае 2020 года был заключен договор с ИП, цена контракта составила 8,82 миллиона рублей. Срок исполнения – до 15 сентября 2020 года. Однако 31 августа 2020 года госконтракт был расторгнут по соглашению сторон. Аудиторы считают, что расторжение по соглашению сторон было нецелесообразно. Управление имело все основания расторгнуть договор в одностороннем порядке, взыскать с поставщика штрафные санкции и сделать все, чтобы этот поставщик в дальнейшем в торгах не участвовал.

«Согласно представленным управлением пояснениям, поставщик не смог выполнить условия контракта в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в отчете КСП.

Однако аудиторы выяснили, что того же самого ИП по решению УФАС Псковской области при аналогичных обстоятельствах включили в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года. Псковский заказчик разорвал с ним договор на поставку аналогичного оборудования в одностороннем порядке.

«При этом информация поставщика о невозможности выполнить условия контракта в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 признана не доказанной», — говорят в КСП.

Словом, псковские чиновники поступили так, как и следовало поступить в случае отказа поставщика от исполнения контракта. Орловские чиновник почему-то поступили иначе, из-за чего пострадали интересы явно не ИП. В сентябре 202 года управлению физкультуры и спорта пришлось повторно объявлять закупку на поставку комплектов оборудования. Цена контракта составила уже 15,9 миллиона рублей. По условиям, товар должен был быть доставлен не позднее чем через 14 календарных дней со дня заключения контракта. Последний был заключен 16 октября, а фактически исполнен только 8 декабря 2020 года, то есть с нарушением условий контракта — опозданием более чем на месяц.

ИА «Орелград»