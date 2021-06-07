Орловцы продали соседям из Курска зараженное зерно

Зерно с вредителями предназначалось для комбината хлебопродуктов.

Грубое нарушение законодательства было вскрыто благодаря работе экспертов орловского филиала ФГБУ ЦНМВЛ, которые изучили образцы пшеницы, отобранные от партии весом 728 тонн. Она хранилась в Верховском районе Орловской области. Речь идет о пищевой пшенице, подготовленной орловским ООО для поставки на Щигровский комбинат хлебопродуктов в Курскую область.

Как сообщили в Территориальном управлении Россельхознадзора, эксперты выявили несоответствие пшеницы требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна». Она оказалась заражена опасными вредителями хлебных запасов, в частности скрытноедом, хрущаком малым булавоусым и рисовым амбарным долгоносиком. Специалисты подчеркивают, что все выявленные вредители находились в жизнеспособном состоянии.

«Наличие зараженности влечет ухудшение потребительских свойств зерна и создает угрозу распространения вредителей, — говорят в ТУ Россельхознадзора. — Несмотря на выявленную зараженность ООО не провело обеззараживание и осуществило выпуск в обращение небезопасного зерна».

По факту недостоверного декларирования партии зерна было выдано предписание о прекращении действия декларации о соответствии. В ведомстве отмечают, что это уже шестой подобный случай в текущем году. Кроме того, за допущенное нарушение были выписаны штрафы.

ИА «Орелград»