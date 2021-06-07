Орловские прокуроры вскрыли почти 700 трудовых нарушений

7.6.2021 | 14:04 Новости, Общество

Более 250 виновных были привлечены к различным видам ответственности.

В минувшем году в Орловской области прокурорами было выявлено свыше 670 нарушений трудового законодательства. Такие сведения содержатся в итоговом докладе регионального уполномоченного по правам человека. По итогам прокурорских проверок было внесено 187 представлений, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 262 лица. Кроме того, судами было удовлетворено 118 исков. Также по материалам прокурорских проверок возбуждено 5 уголовных дел.

«Почти половина выявленных нарушений (48 процентов) касалась вопросов оплаты труда, — следует из отчета. — Установлены случаи незаключения работодателями письменных трудовых договоров, неустановления и несоблюдения сроков выплаты заработной платы, невыплаты денежной компенсации за ее задержку, непроведения расчетов в день увольнения и другие».

Кроме того, неоднократно пресекались факты несвоевременного согласования локальных нормативных правовых актов, на основании которых начислялись стимулирующие выплаты медицинским работникам, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом COVID-19. также в отчете приведен пример положительного решения вопроса обманутых работников.

В частности, за помощью обратился бывший работник АО «Орловская хлебная база №36». Было установлено, что решением Арбитражного суда Орловской области это предприятие признано несостоятельным. Его задолженность по заработной плате составляла 1 миллион рублей – заработок не получили 12 работников. Только вмешательство прокуратура позволило добиться погашения задолженности перед ними.

Кстати, согласно официальным данным, итогом прокурорского надзора в сфере трудовых отношений в минувшем году стало погашение задолженности по заработной плате на 50 предприятиях перед 1500 работников на общую сумму более 54 миллионов рублей.

ИА «Орелград»

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