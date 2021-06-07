Орловский соцбанк закрыли спустя 9 лет после краха

Решение о завершении конкурсного производства вынес арбитраж.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело о несостоятельности Открытого акционерного общества «Орловский социальный банк». В частности, был заслушан отчет конкурсного управляющего, после чего суд вынес решение о завершении конкурсного производства. Процедура изрядно затянулась. Напомним, еще в мае 2021 года приказом Банка России у ОАО «Орловский социальный банк» была отозвана лицензия на совершение банковских операций. Поводом послужило «неисполнение кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, установление фактов существенной недостоверности отчетных данных».

Кроме того, соцбанк не исполнил требования кредиторов по денежным обязательствам в течение более 14-ти дней после даты их наступления. В июне 2012 года Центральный Банк РФ обратился в арбитражный суд Орловской области с заявлением о признании «Орелсоцбанка» банкротом, а в июле того же года было открыто конкурсное производство. Его срок был определен в 1 год, но только сейчас процедуру удалось завершить. Конкурсным управляющим банка была назначена Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».

За прошедшее время обязанности представителя конкурсного управляющего исполняли несколько человек. Срок конкурсного производства в отношении должника неоднократно продлевался судом. И только теперь конкурсный управляющий ходатайствовал о завершении процедуры , указав, что им были совершены все необходимые действия: все имущество должника реализовано в ходе конкурсного производства, произведены расчеты с кредиторами.

Кстати, из отчета следует, что за прошедшее время в суды было подано 606 исковых заявлений о взыскании ссудной и иной задолженности на сумму 5,423 миллиарда рублей. Из них в полном объеме было удовлетворено 331 заявления на общую сумму 4,091 миллиарда. Частично было удовлетворено 222 иска на 855,877 миллиона рублей. В 53 случаях истцам было отказано.

На основании вступивших в законную силу судебных актов было возбуждено 794 исполнительных производства на общую сумму 4,281 миллиарда рублей. Из них 208 на сумму 3,632 миллиарда были завершены актами о невозможности взыскания задолженности. В результате исковой работы, добровольного погашения и реализации прав требования в конкурсную массу поступило 732,032 миллиона рублей.

Кроме того, в ходе конкурсного производства было подано 46 заявлений о признании сделок недействительными и применении последствий их недействительности. В полном объеме было удовлетворено 35 таких заявлений. Отметим, что исковые заявления были поданы и к бывшим руководителям банка, включая бывшего депутата Орловского облсовета Николая Лисютченко. С них требовали взыскать убытки в размере 305,034 миллиона рублей. В 2016 году суд удовлетворил иск к Лисютченко, обязав его выплатить банку 216 миллионов рублей. Однако исполнительное производство в отношении него было окончено в связи с тем, что в январе 2017 года господин Лисютченко был признан банкротом и в отношении него ввели процедуру реализации имущества.

Добавим, что страховые выплаты получил 14 641 вкладчик на сумму 2,439 миллиарда рублей.

ИА «Орелград»