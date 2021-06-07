Орловскую студентку пригласили на практику в Банк России

В региональном отделении ЦБ её заметили после учёбы девушки в центре для одарённых детей «Сириус»



В Орле студентку ОГУ имени И.С. Тургенева Полину Шарыпину пригласили на практику в региональное отделение Центрального банка, сообщили в пресс-службе регулятора.

В ЦБ её заметили после того, как девушка попала на образовательную программу «инновации в платежах» в центре для одарённых детей «Сириус». Со всей России туда смогли попасть только 20 человек, в их числе и Полина Шарыпина.

«В «Сириусе» я защищала проект, призванный популяризовать национальную платежную систему и одновременно продвигать здоровый образ жизни», – рассказала Полина.

Полина родилась в Новодеревеньковском районе Орловской области и окончила школу с золотой медалью. Сейчас она на «отлично» учится в университете и участвует в профессиональных олимпиадах.

После возвращения студентки из «Сириуса» с ней встретился управляющий орловским отделением ЦБ Роман Никольский. Девушка рассказала ему, что хотел бы пройти практику в Банке России.

Никольский поддержал молодого специалиста – летом студентку ждут на стажировку в местном отделении ЦБ.

ИА «Орелград»