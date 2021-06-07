Под Орлом огонь уничтожил дачу

7.6.2021 | 11:18 Новости, Происшествия

Предположительно, пожар случился из-за аварийной электропроводки

В Орловской области огонь уничтожил дачный дом, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Сигнал о происшествии поступил 6 июня в 13.47 из деревни Малое Сотниково Урицкого района. В результате пожара дом выгорел изнутри, от кровли также ничего не осталось.

«Предположительная причина пожара — аварийный режим работы электропроводки. Пострадавших нет, размер материального ущерба устанавливается», — говорится в сводке.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования