Под Орлом огонь уничтожил дачу

Предположительно, пожар случился из-за аварийной электропроводки

В Орловской области огонь уничтожил дачный дом, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Сигнал о происшествии поступил 6 июня в 13.47 из деревни Малое Сотниково Урицкого района. В результате пожара дом выгорел изнутри, от кровли также ничего не осталось.

«Предположительная причина пожара — аварийный режим работы электропроводки. Пострадавших нет, размер материального ущерба устанавливается», — говорится в сводке.

ИА «Орелград»