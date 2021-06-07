Под Орлом покалечился подросток на мопеде

7.6.2021 | 10:18 Новости, Происшествия

После ДТП он попал в НКМЦ им. Круглой

В Орловской области в ДТП пострадал 12-летний подросток, который решил покататься на мопеде, сообщили в регуправлении ГИБДД.

Установлено, что 5 июня в 16.55 мальчик отъехал на мопеде Motoland от дома на улице Шоссейной в деревне Малая Куликовка. В этот момент он протаранил Toyota, которая ехала по Шоссейной со стороны переулка Строительного.

В результате ДТП подросток получил травмы. Его доставили в НКМЦ им. Круглой, но оттуда отпустили на амбулаторное лечение.

ИА «Орелград»

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