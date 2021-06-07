В Орле «Шкода» сбила подростка с велосипеда

7.6.2021 | 10:45 Новости, Происшествия

Мальчику назначили амбулаторное лечение

В Орле автомобиль «Шкода Фабиа» сбил 12-летнего велосипедиста, сообщили в управлении ГИБДД по Орловской области.

Инцидент произошел 5 июня в 17.45 в микрорайоне «Зареченский» — во дворе дома №9 по улице Алроса. Установлено, что «Фабиа» двигалась по территории, а велосипедист приблизился к ней слева. В этот момент и случилось столкновение.

«В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение», — указано в сводке.

ИА «Орелград»

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