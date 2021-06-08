Орловца обвинили в причинении ущерба мировым брендам

Мужчина торговал в Орле контрафактным маслом для автомобилей.

Любопытное административное дело рассмотрел арбитражный суд Орловской области. Материалы на орловского предпринимателя были составлены сотрудниками управления МВД России по городу Орлу. Они и просили привлечь ИП к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ. Из материалов дела следует, что в декабре 2020 года оперуполномоченные посетили торговый павильон и зафиксировали факт реализации машинных масел с незаконным использованием товарных знаков. В частности, в продаже находились товары таких известных брендов, как Моbil и Shell.

В рамках проверочной закупки были изъяты подозрительные моторные масла. Данная продукция была направлена в АНО «Центр независимой экспертизы и оценки бизнеса» для проведения исследования. Согласно заключению эксперта представленная на экспертизу продукция содержит лишь воспроизведение известных товарных знаков. Она имеет признаки несоответствия оригинальной упаковке. Также было установлено, что масла были выработаны не на производственных мощностях правообладателей, без соблюдения требований к маркировке, качеству изделий и используемым материалам. Только одно моторное масло оказалось брендовым.

Правообладателями товарных знаков являются компании из США, Швейцарии и Франции. Совокупный ущерб, причиненный им действиями орловского бизнесмена, был оценен примерно в 50 тысяч рублей. Учитывая это, суд признал ИП виновным, но наказал предупреждением. Изъятые контрафактные моторные масла, согласно решению суда, подлежат изъятию из гражданского оборота и уничтожению в установленном законом порядке.

ИА «Орелград»