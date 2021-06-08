Орловского подростка отдали под суд за убийство мамы и бабушки

8.6.2021 | 10:16 Важное, Новости, Происшествия

Молодой человек зарубил женщин топором

В Орле Следственный комитет передал в суд уголовное дело парня, который зарубил топором маму и бабушку. В момент совершения преступления ему было 17 лет.

Как рассказали в ведомстве, трагедия случилась в сентябре 2020 года в квартире, где жила семья. Парень поссорился с мамой и бабушкой и решил с ними расправиться. Взяв топор, он несколько раз ударил их в шею и голову. От полученных травм женщины скончались.

В тот же день обвиняемый совершил еще одно преступление. Выйдя из квартиры, он зашел в ближайший продуктовый магазин и украл оттуда товаров на 400 рублей.

«В ходе расследования проведен значительный объем следственных действий: осмотры места происшествия и предметов, допросы 28 свидетелей, 23 судебные экспертизы, обвиняемый  полностью признал свою вину в совершенных преступлениях, следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении СК.

ИА «Орелград»

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