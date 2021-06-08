Под Орлом автоледи сломала машину и обвинила механика

8.6.2021 | 15:26 Новости, Общество

Автомастеру пришлось в суде доказывать свою компетентность.

Решение по гражданскому делу о защите прав потребителей вынесено Орловским районным судом. Он рассмотрел исковое заявление местной жительницы, которая пыталась взыскать с автомастерской стоимость ремонта ее автомобиля, а также компенсацию морального вреда, штраф и судебные расходы.

Как говорится в сообщении районного суда, истец указала, что ответчик по ее просьбе отремонтировал турбокомпрессор принадлежащего ей автомобиля. Однако агрегат вновь сломался, причем произошло это в период действия гарантийного срока. Вина, по сути, была свалена на автомастера.

Впрочем, причиной поломки мог быть и заводской дефект детали. Поэтому для определения истинной причины поломки турбокомпрессора была назначена судебная экспертиза. В результате было установлено, что причиной выхода из строя турбокомпрессора явилось так называемое масляное голодание.

«Также экспертом было установлено, что масляный фильтр, установленный на автомобиле, отличается от оригинального как по размеру фильтрующего элемента, так и по конструктивному исполнению клапанов, — следует из сообщения пресс-служба районного суда. — Из материалов дела следовало, что истец самостоятельно менял масло и масляный фильтр на своем автомобиле»

Оценив представленные доказательства и с учетом заключения эксперта, суд пришел к выводу о том, причиной выхода из строя турбокомпрессора явились действия истца. В удовлетворении иска было отказано, но у проигравшей стороны есть право обжаловать решение в апелляционной инстанции.

ИА «Орелград»

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