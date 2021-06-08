В Орле не нашлось недовольных работой налоговиков

Все участники моментального анкетирования похвалили службу.

В текущем году сотрудники инспекции ФНС России по городу Орлу получили 225 положительных QR-оценок деятельности своей работы. Такие сведения предоставили в региональном управлении ФНС. Речь идет о механизме так называемой моментальной оценки деятельности налогового органа. Для этого был создан специальный электронный сервис «QR-анкетирование». Он позволяет граждан оперативно высказать свое мнение о работе налоговиков.

«За 5 месяцев 2021 года сотрудники налоговой инспекции по городу Орлу получили 225 оценок за свою работу, — рассказали в управлении ФНС. — При этом 100 процентов респондентов положительно оценили качество полученных услуг».

В ведомстве отметили, что указанный выше сервис позволяет клиентам оценивать работу налоговиков по шести критериям. Так, оценить можно степень вежливости и компетентности сотрудников службы, длительность обслуживания и ожидания в очереди, уровень доступности информации о получении услуги. Кроме того, с помощью сервиса можно оперативно оценить комфортность условий в самой инспекции и результат визита.

«При получении любой услуги в налоговом органе налогоплательщик с помощью специального приложения на своем смартфоне может считать QR-код, размещенный в операционном зале инспекции или на талоне, полученном в терминале системы управления очередью, — уточнили в УФНС. — После этого появляется возможность не только оценить качество обслуживания в налоговом органе, но и напрямую отправить свои замечания и предложения по качеству работы инспекции на электронный ящик должностного лица в режиме реального времени».

ИА «Орелград»