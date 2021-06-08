За сутки 44 орловца заразились коронавирусом

Общее число случаев превысило 36 000

За прошедшие сутки 44 жителя Орловской области заразились коронавирусом, сообщили в федеральном оперативном штабе. Общее число случаев превысило 36 тысяч, достигнув 36 022.

Вместе с тем за день скончались два пациента, которые боролись с COVID-19. Количество жертв выросло до 680. Выздоровел 41 человек (34 226 всего).

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 5 145 843 (+9977 за сутки). С начала пандемии скончались 124 496 (+379). Выздоровели 4 752 085 (+8883).

ИА «Орелград»