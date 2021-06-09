Орловцы предпочитают смотреть видео в Instagram, а не в онлайн-кинотеатрах

Орловцы выбирают для общения «ВКонтакте» и Telegram, а смотрят видео в Instagram и YouTube.

Такие данные получили аналитики МегаФона, проанализировав с помощью Big Data обезличенные данные по объему потребляемого интернет-трафика юзерами в Орле и области. Доля информации, прокачанной пользователями региона через соцсети, мессенджеры и видеосервисы, с начала 2021 года составила около 60% от общего трафика в сети оператора.

В среднем за месяц жители Орла и области – абоненты МегаФона используют на общение, обмен и скачивание фото и видео в различных онлайн-сервисах около 1,3 Пбайт трафика. Этого хватило бы, например, чтобы посмотреть отечественный блокбастер «Майор Гром: Чумной Доктор» в формате 8K UHD (Ultra HD) примерно 100 раз.

«Основная часть мобильного трафика сегодня приходится на сеть 4G. Его доля в общем объёме с начала года составила 70%. Чтобы сохранить качество и высокую скорость загрузки данных в пиковые часы, мы продолжаем активно развивать инфраструктуру и увеличиваем емкость сети четвертого поколения. Благодаря этому для наших абонентов в регионе средняя скорость загрузки HTTP-страниц увеличилась в 1,5 раза», – отметил Сергей Захаров, директор МегаФона в Орле.

Больше всего интернет-трафика у пользователей оператора в Орле уходит на видео-контент. С начала 2021 юзеры потратили около 1,5 тысяч Тбайт на просмотр роликов в YouTube и еще 570 Тбайт в Instagram, который по объему прокачанного трафика догнал сервис КиноПоиск и обошел онлайн-кинотеатры Okko и ivi.

Для общения жители региона чаще всего выбирают соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а из мессенджеров предпочитают Тelegram, Viber и WhatsApp.

Всего с начала года пользователи МегаФона в Орле и области получили и передали около 5 тысяч Тбайт информации – это в 1,5 больше по сравнению с аналогичным периодом 2020. МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей и четырехкратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуются 70,4 млн клиентов.

ИА «Орелград», на правах рекламы