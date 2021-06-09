Орловская КСП рассказала о нарушениях при ремонте дорог

Материалы дорожных проверок были переданы в правоохранительные органы.

Стало известно о результатах проверки целевого и эффективного расходования бюджетных средств, выделенных в рамках реализации подпрограммы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Поясним, что финансирование ведется в рамках одноименного национального проекта. Как следует из итогового отчета Контрольно-счетной палаты Орловской области, финансовый аудит в рамках данного контрольного мероприятия проводился на шести объектах, а общий объем проверенных бюджетных средств составил 1,088 миллиарда рублей.

В ходе контрольного мероприятия было установлено 23 нарушения действующего законодательства, в том числе факты приемки некачественно выполненных работ на сумму 6,1 миллиона рублей, пять нарушений законодательства в сфере закупок процедурного характера и 10 нарушений иных нормативных актов. Отметим, что сотрудники КСП совместно с представителями заказчиков и подрядчиков выборочным методом провели выездные обследования на 12 участках автомобильных дорог. Из них на 8 объектах и были установлены случаи приемки работ стоимостью 6,1 миллиона рублей, не отвечающих в полном объеме требованиям утвержденных строительных норм и правил.

«По результатам проверки закупок в рамках реализации национального проекта отмечен низкий процент экономии средств: КУ ОО «Орелгосзаказчик» – 3,477 миллиона рублей (0,5 процента от объема закупок), МКУ «УКХ г. Орла» – 9,618 миллиона рублей (2,4 процента от объема закупок)», — говорится в отчете. — Также отмечены факты экономии, которая сложилась в результате расторжения по соглашению сторон 17 контрактов в процессе их исполнения на сумму невыполненных работ 9,992 миллиона рублей. Причиной расторжения контрактов послужило заявленное заказчиком отсутствие потребности в выполнении части работ, что свидетельствует о недостатках при разработке сметной документации».

Также аудиторы зафиксировали факты нарушения сроков выполнения работ по 15 контрактам, просрочка исполнения обязательств варьировалась от трех до 109 дней. При реализации национального проекта не было обеспечено выполнение трех целевых показателей регионального проекта, утвержденных распоряжением правительства Орловской области.

Материалы проверки были направлены в прокуратуру Орловской области, по результатам рассмотрения которых прокуроры внесли три представления. Информация о выявленных нарушениях также была передана для рассмотрения в Орловское УФАС России, СУ УМВД России по г. Орлу и СО по Заводскому району СУ СК России по Орловской области. «По фактам отмеченных нарушений проводится доследственная проверка, итоговое процессуальное решение не принято», — резюмируют авторы отчета.

ИА «Орелград»