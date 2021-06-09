Под Орлом в ДТП попал подросток на мотоцикле

9.6.2021 | 12:18 Новости, Происшествия

Парень получил травмы

В Орловской области в ДТП пострадал 15-летний парень, который катался на мотоцикле, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Инцидент произошел 8 июня в 14.30 в Свердловском районе. Установлено, что подросток ехал на мотоцикле со стороны трассы Змиевка-Никольское к улице Ульяновской. В какой-то момент он не справился с управлением. Мотоцикл съехал с дороги и опрокинулся.

Потребовалась ли парню госпитализация, не сообщается. Известно, что у него не было прав, а у мотоцикла — номеров.

ИА «Орелград»

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