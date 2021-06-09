Подозреваемую в убийстве курсанта Орловского юридического института арестовали

9.6.2021 | 13:14 Важное, Новости, Происшествия

Девушку отправили под стражу с учетом ее попытки скрыться

Суд в Орле арестовал 25-летнюю студентку Орловского юридического института (ОрЮИ) МВД, обвиняемую в убийстве 26-летнего сокурсника. Об этом сообщили в Следственном комитете.

В СК подчеркнули, что в ходе допроса девушка полностью признала вину. Она рассказала следователям, что убила курсанта из-за личной неприязни. С учетом того, что студентка пыталась скрыться, следствие попросило суд арестовать ее. Суд поддержал ходатайство.

Напомним, тело курсанта ОрЮИ МВД было обнаружено в общежитии утром 7 июня. На трупе обнаружили три раны от ножа.

СМИ называли имена участников конфликта. По данным Mash, погибший — 26-летний гражданин Афганистана Сафи Эзатулла, студент 2 курса ОрЮИ. Подозреваемая в убийстве — его однокурсница 25-летняя Садат Зейнаб. После инцидента она уехала на поезде в Москву, где ее и задержали.

ИА «Орелград»

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