Стало известно место Орла в экономическом рейтинге страны

Регион практически не изменил своего положения по сравнению с 2019 годом.

Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» подготовило очередной, уже 11-й по счету рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ. По сути, это исследование подводит итоги регионального развития 2020 года. Как отмечают его авторы, рейтинг построен на основе агрегирования ключевых показателей. Они были разделены на четыре группы.

Так, учитывались объем производства товаров и услуг, доходы консолидированного бюджета, инвестиции в основной капитал на душу населения, доля прибыльных предприятий, уровень собираемости налогов, отношение доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, уровень безработицы, ожидаемая продолжительность жизни при рождении и многое другое.

В результате для каждого региона был рассчитан интегральный рейтинговый балл – как среднее геометрическое рейтинговых баллов всех анализируемых групп факторов. В целом, в 2020 году социально-экономическая ситуация в большинстве регионов ухудшилась, отмечают аналитики. Орловская область по совокупности показателей заняла в национальном рейтинге 62-е место, немного опередив Чеченскую республику и немного отстав от Ненецкого автономного округа.

Интересно, что интегральный рейтинговый балл Орловской области по итогам 2020 года составил 27,929. Для сравнения, у лидеров ЦФО – Белгородской и Воронежской областей – он составляет почти 54. В этом отношении Орловщина вдвое отстала от своих соседей по федеральному округу. С другой стороны, в 2019 году интегральный рейтинговый балл Орловской области был выше – 30,22, однако тогда она заняла 63-е место.

Это свидетельствует о том, что Орловщина вошла в список регионов, который социально-экономическая ситуация ухудшилась. Но не будем забывать о том, что 2020 год прошел на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции, из-за чего экономика всех регионов испытывала объективные трудности.

ИА «Орелград»